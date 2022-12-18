隨著大陸各地染疫人數不斷增多，及民眾對口罩防疫效果的新認知，1個原本售價1元（人民幣，下同，約合新台幣4.4元）左右的N95口罩如今在當地賣到5、6元，市場上還出現斷貨現象，有供應商感嘆像是回到2020年春節的狀態。大陸監管部門也在推出各種措施，平抑防疫物資的價格。

第一財經報導，在各大電商平台搜索N95口罩時發現，多個賣家平台對於耳掛式N95口罩的售價大體在5元左右，按照規格有275元／50個，或470元／100個不等。甚至有團購品牌已經買到70元／10個。

根據寧夏銀川市一起醫療器械經營部哄抬價格的案例顯示，N95口罩最早購進單價均為0.65元／個，銷售價格為1元／個。9月27日銷售價格提高至1.3元／個，10月17日再次將銷售價格提高至1.5元／個。在此波漲價之前，N95口罩的正常價格約1元。

口罩需求量激增，加上一些民眾對於哪些口罩能夠防疫並不十分了解，未達防疫要求的口罩價格也隨之水漲船高。有防疫物資批發商表示，很多人之前都戴普通口罩，現在突然覺得不夠用了，都要戴醫用口罩。據浙江紹興諸暨市查處一涉嫌哄抬口罩價格的商家案例，該商家9天內將所銷售的KN95（非醫用）口罩從每包18.68元漲至139.9元，漲幅達648.9％。

報導指出，當前大陸優化衛生事件處置，引發口罩需求暴漲，社會面消費對醫用熔噴布材料拉動作用明顯。海內外需求量沒有明顯助力。但市場內熔噴料供應長期充裕，國內熔噴料、布企業開工飽和度較高。因此，熔噴料價格上漲幅度不及預期。且多家生產口罩的上市公司重啟生產線，認為當前激增的市場需求僅是短期內的需求，預計明年春季過後將會走向平穩。

與此同時，大陸監管部門也在積極推出各種措施平抑防疫物資的價格。國家市場監管總局9日發布《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》，從規範價格行為、維護公平競爭等方面，對涉疫物資生產經營者畫出「九不得」紅線。

安徽省15日發布12條工作提醒，進一步規範防疫用品及生活物資網路交易秩序。山西省17日也在太原市開展防疫醫療物資電商銷售活動。浙江省則部署各地加大涉疫物資價格監管執法力度，強化預警研判，綜合運用提醒告誡、行政約談、政策指導等方式，引導相關企業依法誠信經營。