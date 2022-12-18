先前因汪小菲與大S生活費鬧得沸沸揚揚，張蘭同時不停在直播痛罵大S，而許多網友見狀紛紛選邊站加入戰局，然而一名網友時常在網上公開怒轟張蘭，而張蘭也不忍今（18）日在微博發出律師函告，表示對於所有誹謗及造謠絕不姑息。

張蘭今（18）日在微博上貼出律師函，指出微博帳號名為「芳姐說真話」及她旗下抖音、微信等帳號，長期以來在公開社群中，不斷透過影片及文字辱罵張蘭，包括怒批她是「人面獸心容嬤嬤(《還珠格格》中使壞角色)」、「缺德蘭」及「眼裡只有名與利的女魔頭」等使用許多侮辱性及誹謗性字眼，對此，請對方在收到律師函五天內將所有相關影片及文章刪除，並公開向張蘭道歉，否則將追究其法律責任。

然而，張蘭在文中寫下：「我的態度就是對所有誹謗、侮辱、造謠絕不姑息，並追究其刑事責任，為社會除害。」貼文一出，許多大陸網友紛紛留言力挺張蘭「支持蘭姐，網路不是法外之地，信口雌黄的人，要對自己的言行承擔後果」、「做得太好了」、「必須支持」。

張蘭律師函全文。(圖／取自張蘭微博)

事實上，張蘭在上個月底時，就曾因微博上謠傳一段疑似汪小菲與張穎穎談論墮胎的錄音檔，讓張蘭氣到直播當下下打電話報警，更在上個月27日，於微博上曬出現身警局的影片，表示「要讓傷害自己的人受到法律的制裁，為社會除害」。