一名女網友表示，某次先生載她下班後，公司不婚的女同事就煞到她老公，不斷稱讚她老公很帥，不僅把她兒子的照片設為手機桌布，還跪在地上哭求她出借先生的精子生子，讓她困擾到崩潰，將其PO上網，網友也看傻眼說「這人有病吧！建議妳果斷離職」。

原PO昨（17）日於《爆料公社 – 匿名公社》指出，女同事是不婚主義者，常說希望有個自己的孩子。女同事自從看到原PO的先生接她下班後，就常常向原PO說「妳老公長得很好看」，還把她兒子的照片設為手機桌布，讓她非常困擾，直到其他同事看不下去，女同事才換掉照片。

原PO表示，某天女同事跪在地上，邊哭邊拜託她出借她先生的精子，表示想借她先生的精子生子，她瞬間傻眼，「這誰會接受？太誇張了吧？」她回家跟先生提這件事，先生也堅決反對，認為千萬不能一時同情女同事，搞得莫名其妙在外面有個有血緣的孩子，提醒原PO「不要心軟把我賣了」。

貼文曝光，網友也看傻眼，「這個人有病吧」、「會說這種話的，有病吧！」、「難道是妳老公和兒子太帥了」、「果斷辭職，遠離瘋子，妳的生活是老公和孩子，其他都是外人，女人要疼愛自己一點」、「同事問題很大喔！ 這不是借精生子的問題」、「叫她自己去精子銀行吧！不要破壞人家的家庭，很不厚道」。