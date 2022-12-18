一名女子小晴（化名）前年透過交友軟體Tinder結識一名小鮮肉男網友，在對方的要求之下傳送自慰影片，直到小晴發現男網友的照片與個資全是造假便斷絕聯繫，男網友竟以影片向小晴索討50萬元挨告。橋頭地院審結，依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，高姓男子2020年8月間透過Tinder認識已婚女子小晴，兩人穩聊後，高男向小晴許願想看自慰影片，小晴自錄影片後傳送給高男，後來小晴才發現高男的照片與身分都是造假的，便打算與高男斷絕往來。

豈料，高男為此不滿，同年9月間遂傳訊息給小晴，要求小晴匯款50萬才願意刪除自慰影片，否則將會外流影片，讓小晴的老公及親友一同觀賞等語，小晴心生畏懼便報警尋求協助。

橋頭地院審理時，高男認罪，法官認為高男利用小晴的信任取得私密影片，卻揚言散布影片以獲得錢財，實在不該，但考量高男有意願與小晴和解，因無共識而未能達成等一切情狀，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。