昨日寒流來襲氣溫驟降，許多民眾窩在家裡不想出門，不過，台中東勢鄭姓女子卻因跟丈夫吵架，傍晚穿著外套及拖鞋負氣外出，呆坐在觀音亭旁石頭邊，警方行經主動關心，在勸說後平安將他護送返家。

東勢警分局茅埔派出所警員陳安華昨傍晚駕駛警備車行經新盛十二街，發現家住東坑路上52歲鄭姓女子獨坐在觀音亭旁石頭上，由於氣溫寒冷又下著毛毛雨，便立即下車關心察看，鄭女顫抖說因與家人發生爭執而離家。

員警見鄭女因天寒而發抖，立即拿出口袋內暖暖貼給她取暖，在聆聽事發經過並不斷勸說及開導，鄭女最後終於願意由警方護送返家。

東勢警分局表示，員警寒冬中發覺異樣主動關懷女子，展現出警察溫馨助人的「人民保母」精神，助人義行足堪員警表率。警察工作除維護治安外，以服務為導向，發揮同理心，對於為民服務不分大小事，尤其在民眾驚惶無助的時候給予協助與安頓，有效提升警察為民服務形象。