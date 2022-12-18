中國國藥集團昨（17）日發佈告知函稱，國藥集團未代理輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片／利托那韋片（Paxlovid）。

國藥集團澄清，與輝瑞公司簽訂協議，在中國大陸市場進口和經銷奈瑪特韋片／利托那韋片的企業「中國醫藥」和國藥集團無關係。

據中國醫藥公司日前公告，該公司與輝瑞公司簽訂協議，將在協議期內負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片／利托那韋片在大陸市場的進口和經銷；協議自14日起生效。