33歲大陸男星魏大勛近日跟出演《延禧攻略》皇后的大咖女星秦嵐傳出誹聞，引起許多網友的討論，更扒出魏大勛以往交往過楊冪、馬蘇等大他10來歲的姊姊型女星，網友笑稱他根本就是「姐姐專業戶」，也好奇魏大勛到底如何勾走姊姊們的心。

近日，魏大勛與秦嵐被拍到去飯店開房，及他們外出約會甜蜜勾手，秦嵐上廁所魏大勛還貼心拎包包，親密互動讓網友全都被閃瞎。這讓網友們聯想到，曾與魏大勛爆出戀情的楊冪，當時也經常被拍到楊冪陪魏大勛拍戲，一同回酒店等新聞。除了楊冪，更早前魏大勛也跟馬蘇傳過緋聞。當時他和馬蘇合作拍攝《今夜天使降臨》，期間頻繁吃飯聚會，傳出在談姐弟戀。這段姐弟戀傳著傳著，甚至傳到領證結婚了。最終兩人都轉發新聞闢謠，緋聞不了了之。

拋開誹聞，單就魏大勛的演藝事業來看，無論是歌唱與演技都相當平凡，不過表現平平的他，倒是得到綜藝節目主持人何炅力捧，有了很多露臉機會，再加上他能伸能屈的個性，讓他成為綜藝節目的常客，前兩年《拜託了冰箱》播得最火的時候，王嘉爾沒空參與錄製，魏大勛就成了代班主持，包括魏大勛常去的綜藝，他也努力幫忙，貢獻節目亮點。

雖然魏大勛的專業能力比較平凡，但主動積極的個性為他創造了許多機會，像出演《梔子花開》時，他聽說何炅在籌備電影，就主動自薦問有什麼合適自己的角色，並約了他兩次吃飯，最後得到演出機會。秦嵐也曾誇過他，魏大勛很有趣。她說自己拍戲時經常笑到合不攏嘴，就是被魏大勛逗樂的。看的出來，魏大勛是個相當討喜又積極的明星。