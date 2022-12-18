台北市第3選區立委補選選戰白熱化，民進黨立委高嘉瑜指出，民進黨參選人吳怡農沒有為了贏不擇手段，而是在一個人的武林中自我鍛鍊精進，始終堅持的農式風格令人敬佩。吳怡農今天表示，自己從提名的第一天就在追趕，希望明年1月8日會有好成績。

吳怡農今天前往濱江市場拜票，新科議員顏若芳全程陪同。對於高嘉瑜指吳怡農在一個人的武林，吳怡農說，非常謝謝高的支持、鼓勵，這場補選短短幾個禮拜有非常大的挑戰，在短短幾周內爭取到選民的支持，對手已經選舉超過1年的時間了，自己從提名的第一天就在追趕，希望1月8日會有好成績，不管是高嘉瑜還是其他夥伴，都在排相關行程，希望大家可以給他最大的鼓勵、協助，他都非常感謝。

親綠粉專的史書華稱這次沒有出來幫忙的原因是高嘉瑜先前批評側翼。吳怡農指出，這一次吳怡農在選舉，也知道這次大家的放大鏡放在自己身上，這也是應該的，他會在接下來的短短幾周，持續的一步一腳印爭取選民認同支持，所有夥伴的協助都非常感謝。

至於是否擔心沒有側翼不太會選舉？吳怡農說，選舉策略非常清楚，從第一天就跟大家承諾，會堅持一場正向乾淨的選舉，不只選舉主張，未來的問政主軸，也會集中在國家安全、提升競爭力，他也一直都在堅持，無論對手謾罵、抹黑，這件事情都沒有改變，這也是為什麼他希望1月8日選民可以出來給他最大的鼓勵跟肯定。

對於黑道治國才是民進黨敗選主因？是否調整策略？吳怡農說，選戰策略非常清楚，堅持正向、乾淨選舉，讓選民看到他對兵役制度、松山機場、改善多元教育機會具體主張，下周還有政見發表會，希望選民看到的是一位認真、非常明確跟大家交代，進到國會要如何為大家服務的候選人。