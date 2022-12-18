入冬首波寒流來襲，全台低溫拉警報，竹市啟動低溫關懷機制，社工人員及志工們訪視街友及獨居弱勢，發送熱飲、熱食及外套、圍巾、暖暖包等保暖物資，截至16日服務逾5百人次，另市府也結合11個志工團體，加強關懷訪視265位獨居長輩次數及提供愛心物資。

近日天氣濕冷，為避免街友街頭受凍，市府社會處啟動關懷機制，攜手相關單位定期於街友聚集之處進行聯合巡訪，針對街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源。此外，也啟動「街友再出發試辦計畫」，加強街友重返職場所需技能，協助有意願工作的街友經濟自立。

新竹市獨居老人目前列冊265人，社會處也結合11間民間單位，提供電話問安、關懷訪視等服務。自2020年起，也委由社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會，開設「街友再出發試辦計畫」，提供街友日間休憩場地、提供午晚餐，並安排多樣課程，截至11月底服務達8599人次。

市府統計，入冬以來，截至12月16日，已提供熱飲及便當共554人次、保暖用品136人次、臨時收容292人次、沐浴盥洗742人次以及夜訪313人次。

社會處指出，因應天氣變化，也請志工夥伴加強關懷訪視，提醒獨老長輩注意保暖、使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，市府也透過緊急救援系統加強關懷問安，提醒長輩注意早晚溫差及隨時添加保暖衣物。

社會處也呼籲，街友及獨居長輩是社會上特別需要被關心的一群人，市民若發現年老或體弱街友，或是獨居長輩有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處。