新的一周即將展開，大陸搜狐號《阿力講星座》運勢專欄指出，生肖狗、生肖龍、生肖猴未來3天運勢超級旺，不但在事業上可以突飛猛進，更有機會升職加薪，甚至財運上也會有不錯的表現。

▍生肖狗

屬狗的人，生活總是輕鬆快樂，在未來三天12月17至19日，好運到來，偏財運接連不斷，手上的投資項目能輕鬆獲利，另外生肖狗的人，事業開始蒸蒸日上，財運大開，諸事進展突飛猛進，將會財旺桃花開，好運也檔不住。

▍生肖龍

屬龍的人走「比肩」助運之地，身邊不缺貴人的扶助，其次今年屬龍的人「六合」貴人幫身，才華容易被發現，並找到合適的舞台，在職場可大展身手，未來三天將會最好，賺錢最快，聚財一流，對於屬龍的人來說，是招財納福的好時機，而接下來的日子，財運也開始飆漲，職場有很多新機遇，財源廣進，富貴連連。

▍生肖猴

屬猴的人在未來三天橫財天降，鴻運臨頭，恰巧他們又遇到「金運」來助，將會在工作中受到重用，容易升職加薪，並有貴人提攜，未來的財富暴增，迎來紅火發展之勢，日子順心如意。