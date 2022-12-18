大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨（17）日喊話，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉」，在現階段感染高峰期馬上來臨之際，對老年人要有非常好的保護。他也強調，人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標。

張文宏昨日在2022年中美臨床微生物學與感染病學高端論壇上指出，人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標。所以，流感從世界上誕生以後，它跟我們人類的免疫系統逐漸達成了平衡，隨著我們人類接種疫苗和普遍感染，它會與傳染病維持在一定的穩態。

張文宏表示，新冠病毒也面臨同樣的局面。「目前各種研究可以看出，我們接種了疫苗以後，對病毒的演變有非常大的壓力，使得疫苗接種以後病毒演變的數量大幅度減少。最終我們今天看到的只有Omicron毒株最終勝出。這個毒株對人類的免疫具有一定的逃逸作用，而且它的R0值已經接近16-18左右的水平，從Omicron毒株家族跳躍出來再誕生一個傳播更快的毒株現在已經很困難了。」

張文宏說：「從上海的數據來看，Omicron毒株已經出現顯著的毒力降低趨勢，但是對於脆弱人群的攻擊性還是存在的。尤其是對於年齡大於80歲以上的人群，他們也是主要的重症病人。除了年齡以外，慢性腎病、高血壓以及一些神經系統疾病，都是成為脆弱人群患病的一個主要原因。大多數死亡或者是重症病人多發生在沒有接種疫苗的人群當中。所以，疫苗的接種對保護脆弱人群非常關鍵。」

張文宏表示，期望針對Omicron的更多新疫苗能夠早日上市，這對防備脆弱人群的Omicron感染也有很高的價值。「儘管如此，接種現有疫苗仍然有效地幫助我們形成對Omicron一定的免疫屏障，最終使得我們能夠贏得這一場戰役。」