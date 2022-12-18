費鴻泰清晨六時到現場，與馬拉松好友們一同共襄盛舉。（費鴻泰提供）

「2022台北馬拉松競賽」今日(18)清晨開跑，早晨氣溫下探7度，長期持續參加台北馬拉松的立委費鴻泰，今年也沒缺席。最後費鴻泰以2小時16分34秒完成「半馬」21公里，他也說：「2023，我準備好了！」

費鴻泰清晨六時到現場，與馬拉松好友們一同共襄盛舉，為參加馬拉松比賽，費鴻泰每周至少跑步50公里作練習。

今日極凍寒流來，費鴻泰表示，「我依然熱情參賽，以自己動起來，跟自己賽跑。」這意謂著面對即將來臨的2023年，費鴻泰準備好了。

今年台北馬拉松口號定調為「RUN THE CITY-WE ARE POSSIBLE 跑動台北，非我莫屬」，象徵勇於突破自我、奔向終點。費鴻泰認為主辦單位重視ESG議題，今年台北馬拉松比賽口號和活動設計，都很符合聯合國永續發展目標（SDGs）第三項目標「促進健康與福祉」，顧及個人身心健康，有助社會與國家永續發展。

費鴻泰在近期與在地里長和社區團體，共同舉辦耶誕相關活動，期望藉著活動目的讓更多人知道聯合國「永續發展目標」（SDGs）；尤其是第三項目標「促進健康與福祉」，呼籲各年齡層的民眾，在科技發達的時代更要注意身心靈的健康。