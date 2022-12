費鴻泰清晨六時到現場,與馬拉松好友們一同共襄盛舉。(費鴻泰提供)

「2022台北馬拉松競賽」今日(18)清晨開跑,早晨氣溫下探7度,長期持續參加台北馬拉松的立委費鴻泰,今年也沒缺席。最後費鴻泰以2小時16分34秒完成「半馬」21公里,他也說:「2023,我準備好了!」

費鴻泰清晨六時到現場,與馬拉松好友們一同共襄盛舉,為參加馬拉松比賽,費鴻泰每周至少跑步50公里作練習。

今日極凍寒流來,費鴻泰表示,「我依然熱情參賽,以自己動起來,跟自己賽跑。」這意謂著面對即將來臨的2023年,費鴻泰準備好了。

今年台北馬拉松口號定調為「RUN THE CITY-WE ARE POSSIBLE 跑動台北,非我莫屬」,象徵勇於突破自我、奔向終點。費鴻泰認為主辦單位重視ESG議題,今年台北馬拉松比賽口號和活動設計,都很符合聯合國永續發展目標(SDGs)第三項目標「促進健康與福祉」,顧及個人身心健康,有助社會與國家永續發展。

費鴻泰在近期與在地里長和社區團體,共同舉辦耶誕相關活動,期望藉著活動目的讓更多人知道聯合國「永續發展目標」(SDGs);尤其是第三項目標「促進健康與福祉」,呼籲各年齡層的民眾,在科技發達的時代更要注意身心靈的健康。