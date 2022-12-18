敖犬表示之後將把重心戲劇和主持上。（羅永銘攝）

敖犬透露已經有劇組在詢問他明年的檔期。（羅永銘攝）

敖犬說對於「演戲」，他已經準備好。（羅永銘攝）

敖犬（莊濠全）過去6年多都在大陸發展，去年合約期滿跟放不下年邁的父母親，他決心回台灣繼續發展，對於未來的規劃，他說會將重心放在戲劇、主持，同時也有製作節目的想法，「我想做類似《模范棒棒堂》的節目，台灣這些年好像沒有搞笑又偶像的綜藝，我也想藉此給年輕人多一個管道展現自己的才華」。

他說在參加《棒棒堂》之前，自己只是一名舞者，私下個性多幽默根本沒人知道，多虧節目讓他有機會展現才華，回溯出道16年的演藝生活，他坦言最低潮的時候，就是棒棒堂（Lollipop）解散，「那時候好像雲霄飛車，我們一組團就爆紅，最高峰的時期陸續在小巨蛋、紅勘開演唱會，結果我們卻在最好的時候分開，可能那時我們還太小，對很多事都不懂，以為分開會更好，沒想到直接咻...」。

他與小煜、威廉、阿緯、小傑、王子近幾年常相約聚餐，有合體計畫？他透露陸續都有聊過合體，但因為現在6人分屬不同公司，很多事無法像以前一樣毫無包袱、顧慮，「還是希望能在20周年前完成合體」，他說合體最大的目的，是想給粉絲們一個交代，「他們一定比我們更難受，因為過去他們都是無條件的支持我們，所以想給大家一個破鏡重圓、青春的回憶。」

敖犬想挑戰殺人犯、警察、神經病等多類型角色 。（羅永銘攝）

敖犬有意製作《模范棒棒堂》類型的節目。（羅永銘攝）

敖犬今年參加《全明星運動會4》挑戰自我。（羅永銘攝）

敖犬表示希望能在棒棒堂（Lollipop）20周年前完成合體。（羅永銘攝）

敖犬在大陸拍攝多齣戲劇、綜藝，凡事都親力親為的他，拍攝武打戲時堅持不用替身，讓媽媽相當心疼，他也坦言這些年身上累積大大小小的傷，最嚴重的則是他在拍攝孫悟空時，因為攝影師的搶拍，導致攝影機直角穿破衣物插入他的右腿，當場鮮血直流，至今都有明顯的傷疤，不捨爸媽擔憂的他，至今都不敢讓他們知道。

他回到台灣的第一份工作，是以季中補強的身分加入《全明星運動會4》黃隊，「我一開始滿擔心體力，但後來想想我40歲了，也想挑戰自己可不可以、能不能，基於男人的尊嚴，就決定加入」，他笑說沒想到第一個訓練就遇到最辛苦的龍舟，不只凌晨開始練習，還遇到風雨交加的颱風。

他說加入前曾擔心10歲的年紀差異，會跟隊員有隔閡，好在才2天的時間，他就徹底融入黃隊，「從組合分開後，我有跟自己說要是再遇到團體生活，就把本分做好，不要像以前投入情感，我真的會害怕分開，沒想到這次控制不住，又投入了，真的謝謝黃隊給我的溫暖」，他也說最可惜的就是只跟黃隊相處短短2個月，每次看到隊友因為輸球而哭，內心就感到相當心疼。

凡事親力親為的敖犬，拍戲絕不用替身。（羅永銘攝）

敖犬坦言回到台灣後，終於有「家」的歸屬感。（羅永銘攝）

敖犬。（羅永銘攝）

提到黃隊，敖犬露出驕傲笑容，表示日前確診時，每天都收到隊友的關心訊息，「哥，你好一點沒？」「哥，我們練習很無聊，你什麼時候出來？」，當時他內心感到很溫暖，但也忍不住虧大家：「我說你們沒有我，練習有差嗎？你們本來就沒有我啊！」他稱讚黃隊是非常有溫度、很單純、很可愛的隊伍，每次練習時，大家都不會給予他壓力，「他們曾問我：『為什麼犬哥你到這個歲數，還這麼拼？這種事交給我們這些弟弟就好』，但我就覺得不行，我一定要跟大家一樣努力才可以，或許無形中也帶給他們一種精神，就是我（前輩）都這樣了，他們就不會鬆懈」。

他說回到台灣最大的感觸就是收工時，終於有回家的歸屬感，「之前在大陸都住在飯店居多，而且近2年因為疫情，往返2地都要需要隔離，每次回家都會明顯感覺到我爸媽變老，唉，這真的是一種犧牲，犧牲了跟家人相處的時間」；此外，他也希望能在工作上找到更適合自己的方式，好讓觀眾認識不同階段的他。