總統府提供

民進黨九合一選舉挫敗，被認為中央執政不力。總統蔡英文今天出席「南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮」，肯定行政院長蘇貞昌帶領的行政院團隊，積極協助災後重建。她強調，未來會繼續努力，提升蘇澳港埠建設及周邊觀光景點，共同帶動宜蘭的發展及繁榮。

南方澳跨港大橋在今天完成重建並順利通車，蔡英文今天上午與蘇貞昌、交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙等人前往宜蘭出席通車典禮時表示，未來，這座造型獨特的景觀大橋，不僅是南方澳的新地標，也是凝聚地方的重要象徵。

她相信新橋在通車之後，能讓周邊商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳帶來嶄新發展的契機。，並期待南方澳的轉型重生。

2019年10月1號，南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，也對當地交通、經濟及觀光造成重大影響。蔡英文感謝蘇貞昌帶領的行政院團隊，積極協助災後重建，也讓整個工程順利進行。

這幾年來，大橋重建的過程中充滿了考驗。除了舊橋的拆除，新橋的設計、重建，更要面對疫情的挑戰。她也感謝王國材帶領的公路總局蘇花改工程處及施工團隊，克服萬難，努力達成目標；港務公司、航港局、漁業署、宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所，以及蘇澳區漁會，一起推動各項活化振興的工作。

蔡英文舉例，像是透過在地討論，凝聚需求和共識，重新規劃新橋和第三魚市場的出入動線，規劃了新的聯外道路，讓未來進出大橋，以及進入市區的動線更加流暢。她相信新橋在今天通車後，能讓周邊商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳帶來嶄新發展的契機。

她說，未來，這座造型獨特的景觀大橋，不僅是南方澳的新地標，也是凝聚地方的重要象徵，讓所有漁民朋友返航時一看到，就知道回到溫暖的家；而全臺灣的所有人民看到這座嶄新的大橋，也都會感受到南方澳的積極轉型重生。

蔡英文提到，4年前，政府投入1億7000多萬元拆除並重建南方澳舊有的第一魚市場。現在，透過更明亮、寬敞的空間規劃，可以提供更優質的消費及參觀場域。建築的外觀，也以「大船入港」的意象來設計，相信可以帶動南方澳的觀光發展。

她強調，未來會繼續努力，改善漁港的相關規劃設施，提升蘇澳港埠建設及周邊觀光景點，讓南方澳繼續成為重要的漁貨交易地點，也成為大家喜愛的觀光勝地，共同帶動宜蘭的發展及繁榮。