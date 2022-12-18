花東縱谷國家風景區管理處超夯遊程「餐桌上的部落旅行」，深獲遊客喜愛，有限名額常遭秒殺，因此，花蓮萬榮支亞干、玉里織羅、光復太巴塱或台東延平永康等部落明年1至2月將加開遊程活動，縱管處則搭配祭出每人可享300元折扣的冬遊優惠，截至明年2月28日止。（縱管處提供／羅藝琳花蓮傳真）

花東縱谷國家風景區管理處超夯遊程「餐桌上的部落旅行」，深獲遊客喜愛，有限名額常遭秒殺，因此，花蓮萬榮支亞干、玉里織羅、光復太巴塱或台東延平永康等部落明年1至2月將加開遊程活動，縱管處則搭配祭出每人可享300元折扣的冬遊優惠，截至明年2月28日止。（縱管處提供／羅藝琳花蓮傳真）

花東縱谷國家風景區管理處超夯遊程「餐桌上的部落旅行」，主打深度體驗原住民特色文化，深獲旅客喜愛，有限名額常遭秒殺，因此，花蓮萬榮支亞干、玉里織羅、光復太巴塱或台東延平永康等部落明年1至2月將加開遊程活動，縱管處則搭配祭出每人可享300元折扣的冬遊優惠，截至明年2月28日止。

花東有6大原住民族群，原住民文化及傳統是重要觀光資材及旅遊重點，縱管處自2018年起，推出「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」，結合部落、業者打造深度遊程，開發具潛力部落，並將行程資訊上架旅遊訂購平台KKday商城，消費者透過網站即可了解行程內容，並能在線上完成訂購預約，受到許多民眾好評。

今年縱谷原遊會「餐桌上的部落旅行」5部落、6場次品牌日活動甫落幕，參與人數共計165人，但縱管處近日卻收到許多粉絲敲碗，希望能再加開場次，經與部落協調，12月24日將加開一場次支亞干部落的「月光下耕吧樹洞餐桌」。

縱管處長郭振陵指出，部落遊程內容精彩豐富，受到許多遊客喜愛，但常因成團人數限制，或行程、預約資訊不透明，報名不易，常讓民眾打消念頭，因此，花蓮萬榮支亞干、玉里織羅、光復太巴塱及台東延平永康等部落今年在縱管處輔導陪伴下，明年1月至2月亦會加開多場次活動，供散客報名，縱管處則搭配「冬遊縱谷」優惠活動，遊客只要在明年228前出發至上述4個部落，每人均能享有300元優惠。

縱管處指出，花蓮太巴塱、織羅等遊程，包括文化導覽、廚藝教室、竹筒飯製作、情人帶手作及體驗射箭等；台東永康則安排小米體驗、獵人體驗及菜園尋寶，民眾可至官網或相關電商平台查詢，費用依遊程內容約落在1500至3000元不等，另還享有折扣，行程結束也能隨時網路訂購部落特色商品。

此外，旅遊訂購平台也上架部分潛力部落遊程內容，包括達娜文化分享空間工作室提供的玉里中正電輔車一日遊，全程以電動輔助自行車為主，走訪布農族部落認識神話故事、織布技藝及品嘗當令美食，另有山外山傳奇文化工作坊規劃的獵夜遊林夜間獵人行動，聽古調、夜遊生態廊道，體驗小米酒釀製做。

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