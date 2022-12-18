小樂受邀登上TED舞台分享成長故事。（TEDxNeiHu提供）

小樂受邀登上TED舞台分享成長故事。（TEDxNeiHu提供）

吳思賢（小樂）17日受邀登上TED舞台分享他鮮為人知的成長故事，他以「選擇的勇氣」為題，一上台就坦言「站上這個舞台是我近期最需要勇氣的選擇」，影視雙棲的小樂曾挑戰過非常多舞台，無論是唱歌、跳舞、演戲都難不倒他，但這次是他這輩子第一次站在台上演講，他謙虛說：「我今年才31歲，人生的經歷還很短，在演藝圈中也還不能算是頂尖的藝人，有太多人的人生故事比我精彩，今天來到這邊只希望台下任何一個人能有任何一點收穫，對我來說都是非常有意義的一件事，就不枉費我今天雙腳發抖的在站在這邊。」

出身醫師世家的小樂，家族成員中幾乎都是高知識份子，自己卻在高中的時候意外獲得加入演藝圈的機會，當時的他背向父母希望他繼承醫生家業的期望，做出了「人生中最重大及最叛逆的選擇」加入毫無人脈資源的演藝圈，用自己的熱情及努力一步一步走到今天。其中也經歷過許多風風雨雨，小樂也曾對未來感到迷惘、害怕失敗，但這之中最令人無所適從的便是身為公眾人物的無奈，一言一語、一舉一動都成了民眾在街頭巷尾及網民在各種社群媒體上的閒言閒語，小樂在出道超過10年後終於學會如何面對，「不要害怕失敗，只要你不選擇停止，那你就不曾失敗過！也不要害怕所有周遭的評論，只要你選擇全然地接受，包含自己及他人的一切，就不會受到自我以外的影響」。

小樂也分享在去年自己終於鼓起勇氣去面對童年父母離異的傷痛。他小學2、3三年級時父母就離婚了，在乾媽的提議下，他週一到週五的上學日住進乾媽家，雖然乾媽對他無微不至地照顧，但年紀小小的小樂，仍感受到被父母拋棄的情感，在升學及就業之後，以忙碌為心裡的藉口，整整18年沒有聯繫過乾媽，2021年小樂終於鼓起勇氣傳了訊息給乾媽，乾媽第一句就回覆：「終於等到你了！」聊到晚餐要幫他準備什麼，乾媽乾爸始終沒忘記他最愛吃的就是乾媽親手做的獅子頭，讓他非常感動。

見面當天，小樂先到乾媽家附近他當年就讀的小學走走，一個人待在小時候最愛的溜滑梯上想到許多回憶，正轉身準備去乾媽家，就看到操場另一端熟悉的乾媽身影，小樂回憶道：「一切都跟小時候一模一樣，我在溜滑梯玩，乾媽煮完飯就會來叫我回家吃飯，好像一切注定要這樣發生！」小樂再也忍不住情感上前擁抱乾媽說「媽咪對不起，這幾年我很不懂事、不成熟，我很想念你」；他透過自身故事告訴大家，自己因為沒有勇氣去面對自己的傷痛、選擇逃避，浪費了18年可以跟生命中最重要的人一起相處的時光，希望大家不要像他一樣後悔，勇敢地做出正確的選擇。演講最後，小樂告訴全場觀眾，今天他的媽媽、乾媽、乾爸都特地到現場支持他，令全場動容。