生涯為國家隊出賽162場的克羅埃西亞37歲名將「魔笛」莫德里奇（ Luka Modric），在2022卡達世界盃足球賽和團隊留下季軍，賽後證實明年還會繼續為「格子軍團」參加國際賽，但拒絕參加2024歐洲國家盃。

莫德里奇在2018上屆世界盃足球賽，和克羅埃西亞拿下亞軍，4年過去雖然年紀又長了4歲，但莫德里奇身手依舊犀利，擔任中場的他也是球隊靈魂人物，因此克羅埃西亞國家隊總教練達利奇（Zlatko Dalic）相信莫德里奇還可以再戰2024歐洲國家盃，不過莫德里奇在卡達世界盃季軍戰後透露，自己還會堅持到2023年歐洲國家聯賽，之後就不確定了。

「我的未來？我不知道自己會不會參加2024德國歐國盃，再看看吧！我得一步一步慢慢來，現在我很享受國家隊氛圍、覺得開心，也認為自己還有能力展現高水準競技實力，想先至少持續到歐國聯。」莫德里奇說，「歐國聯之後，需要時間思考歐洲賽事，就是慢慢來，歐國聯之後再考慮。」

而現在，莫德里奇也想先好好享受這面世界盃季軍獎牌，「這面獎牌對克羅埃西亞國家隊、對我、整個國家都很重要，我們用這面獎牌證實克羅埃西亞在世界足球還是扮演重要角色，並以贏家的身份離開卡達。」