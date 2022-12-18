高雄市長陳其邁也親自現身剪綵。（楊舒婷攝）

在高雄開了4間分院、深耕了25年的澄清眼科，18日於當初院長吳孟憲「起家厝」的原址，鳳山區五甲二路上舉行澄清國際眼科醫院開幕，澄清國際眼科醫院也成為高雄第一間以眼科為專科的醫院。高雄市長陳其邁到場祝賀時，親自透露當初發現有白內障症狀，就是給吳院長手術治療的，相當感謝吳院長的貢獻。

澄清國際眼科醫院內總共有6大中心，包括近視雷射中心、老花雷射中心等中心外，還特別與慈濟大學醫學科學研究所長蔡榮坤合作規畫眼科幹細胞研究中心，透過引進全球尖端的手術儀器與檢驗設備，期望能打造出全台灣第一家現代化與數位化兼具的眼科專科醫院。

陳其邁表示，當初發現左眼的視力從800多度增加到1500多度，忙於公務沒有時間處理，但又相當緊張，於是詢問了2位前輩醫師，2位醫師都說是白內障，可能要找孟憲處理一下，於是就馬上連絡孟憲，當天就決定開刀了，所以今天也是懷著感恩的心來見我的醫師的。

陳其邁也表示，澄清眼科在南部相當不簡單，防疫期間也提供了居家照護，孟憲除了醫術精湛外，對社會的貢獻也不落人後；澄清國際眼科醫院內的服務對長輩們也相當重要，所以相信澄清國際眼科醫院會是市民的福氣，也是南部所有鄉親的福氣。

院長吳孟憲表示，澄清眼科成立到現在已經25年了，當年從醫學院出來後開業的位置就是在旁邊30坪的星巴克內，當時空間相當窄，但是就從小小的診所開始打拚，發展到現在高雄地區已經有4家眼科中心，也從當初的5個員工，到現在有100多個員工與15位眼科專科醫師。澄清國際眼科醫院將會成為台灣一家現代化、數位化又領先技術的眼科醫院，也會繼續提供「視病猶親」的醫療服務給市民鄉親。