47歲李先生10內3度心肌梗塞，去年寒流來襲已經減肥、戒菸的他，慢跑後回到車上休息猝死，經送醫救回，身上留下寒流的烙印。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

開業醫師施勝桓秀出李先生猝死救回後傳給他的照片，胸部和手部都還流有PCR壓胸和電擊的痕跡。（馮惠宜攝）

寒流來襲全台紛傳凍斃悲劇，台中47歲李姓男子去年11月寒流期間慢跑後返車上休息因心肌梗塞險猝死，經PCR、電擊加上心導管救回一命，10年間3度心肌梗塞的他再遇寒流來襲，對親友不放棄讓他重生銘感在心，也呼籲民眾天冷除做好保暖，也不要外出運動，以免造成心血管收縮劇烈陷死亡威脅。

開業醫師施勝桓秀出病患李先生胸口、雙手都留下因猝死被急救壓胸、電擊痕跡的照片，他說，「這就是寒流給猝死者留下的烙印」；李先生去年11月間一次寒流來襲，依慣例早上起來慢跑，跑完後回到車上就昏迷了，太太發現時他已無呼吸心跳，先施以CPR一度救回心跳，但經救護車送到醫院又失去生命徵象。

因李先生先前曾兩度心肌梗塞，這次猝死又不知缺氧多久，當急診告知救回來只有8％機率可以清醒，家屬無助下連繫家庭醫師施勝桓諮商，獲得「全力拚、用最好的救」的建議，把李先生從鬼門關救了回來，李先生清醒後拍下寒流吻痕，感謝亦師亦友的家庭醫師。

李先生回憶，自己10年間3度心肌梗塞，30多歲時因壓力、菸以及肥胖第一次發病，爾後減肥、戒菸、規律服藥，前年再出現胸悶就醫發現老地方又塞住了，因而開始天天慢跑不懈，沒想到去年遇寒流來慢跑後竟然又因心肌梗塞猝死，幸好親友沒放棄讓他重生，現在他持續運動、清淡飲食，但絕不在天冷時出門運動。

施勝桓表示，很多民眾有運動習慣，遇到寒流來仍堅持不能因冷而鬆懈，卻不知道這比不動還危險，他建議，天冷待在家裏別出門，因室內室外溫差大，劇烈運動會造成血壓上升、血管收縮，待回到暖室血管又再收縮就可能觸發心血管疾病，不能輕忽。

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