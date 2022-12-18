OPEN將的殘骸在大寮被找到，工作人員急來「收屍」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

OPEN將的殘骸在大寮被找到，工作人員急來「收屍」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「2022 OPEN!大氣球遊行」昨於夢時代盛大舉行，未料大明星OPEN將卻意外隨著風被吹走，不少網友笑稱是「罷工偷跑了」，最後在大寮「破」降。不過，大氣球隨風飛，可能會影響到飛安觸犯到民航法，對此，高雄小港機場則表示，已經將相關資料回報民航局，後續相關責任還要研議。

睽違2年的氣球大遊行昨日於夢時代重磅登場，雖然天氣冷颼颼，仍是吸引不少大小朋友到場共襄盛舉，未料過程中OPEN將卻隨著風飛走，讓不少人看傻了眼，有人笑說「罷工偷跑了」、「open心裡吶喊，我終於自由了」、「他飛得方式怎麼好像很雀躍」。

不過氣球飛走就怕掉下來會影響人車安全，甚至飄在空中可能也會影響飛安，不可大意。高雄市府立即通報各相關單位，注意OPEN將的下落，最後終於在大寮區華中南路與潮寮路口，找到OPEN將的殘骸，可見氣球已經破成一堆皮，所幸沒有影響交通，幾名工作人員趕到現場「收屍」，將氣球合力抬上車載走。

不過，根據《民用航空法》第34條第2項，航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，禁止飼養飛鴿或施放有礙飛航安全之物體，可處30萬以上150萬以下罰鍰，但經民航局核准者，不在此限。小港航空站副主任洪健男說，活動地點是禁止施放有礙飛安物體的範圍內，是不能施放空飄物，當天主辦單位有提出申請，也有核定，但限定高度要在15公尺以下，且要綁好。

未料氣球卻飛走，洪健男說，昨日並沒有接獲飛行員通報有看到氣球的狀況，但已經將相關資料回報民航局，後續責任還要研議有無違規。