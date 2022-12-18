立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國18日在潭子親自發送水果月曆給民眾。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國18日在潭子親自發送水果月曆給民眾。（陳淑娥攝）

入冬首波寒流來襲，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國18日在潭子親自發送水果月曆，民眾不畏寒流，一大早就前往排隊，現場大排長龍只為拿到水果月曆，1200份立即被秒殺一空，民眾紛紛表示，每年都來索取楊瓊瓔的水果月曆，掛在家裡實用又好看。

楊瓊瓔推出的水果月曆精美又實用，每年都超級搶手，今日安排在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝，由她本人親自發送水果月曆。

一大早7點就前來得天宮排隊獲得「頭香」的陳先生表示，台灣應景的水果，象徵著台灣就是「寶島」，四季如春、物產豐富，水果月曆值得珍藏。張媽媽說，她非常喜歡楊委員印製的水果月曆，看了照片上的水果讓人忍不住想吃一口，她都習慣在月曆上記錄重要事情，才不會忘記，所以每年都一定要來領取。

楊瓊瓔指著自己印製的水果月曆說，「你看，這個看起來就知道是大豐收，多漂亮阿。」當你看到橘子，會覺得大吉大利，看到鳳梨就覺得很旺，看到蓮霧就會覺得，在台灣是多麼幸福的一件事！

楊瓊瓔已連續安排神岡、大雅、后里三區水果月曆發送，今天潭子區得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝是最後一梯次，三個宮廟分別安排贈送各300份、600份、300份水果月曆，雖然天氣冷颼颼，但排隊人潮熱情不減，每處不到30分鐘即被民眾索取一空，反應非常熱絡，對於比較晚到的鄉親朋友未能領取到水果月曆，服務處考量明年再印製多一些數量。

楊瓊瓔強調，台灣真的是美麗的寶島，物產豐饒，水果尤其豐富，包括蓮霧、柑橘、芒果、甜柿等水果，都隨著季節的嬗替，呈現各種豐美的滋味，讓人得以大快朵頤，她也希望藉由印製這份精美的台灣水果月曆，讓大家能珍惜台灣這塊美麗的土地。