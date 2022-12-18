學甲槍擊案17日晚間再逮吳姓、蔡姓兩嫌，警方18日定調全案為光電圍事糾紛，逐步切斷洪政軍（綽號紅龜仔）的奧援，宣布將發起海線職業賭場大掃蕩，欲逼出謀事後龜縮的「紅龜仔」。

台南市警方16日北上逮獲58歲綽號「金龍」的蔡金郎，蔡嫌年輕時混跡台南學甲、北門，與41歲的洪政軍交好，後來移居北部經營網路直播賣貨，仍與在地故鄉有高度連結，洪在通緝逃亡期間，多次北上投靠「金龍」。

警方16日同時逮捕39歲的謝姓嫌犯，謝嫌還是被開槍的台南市議員謝財旺的姪子，但2人政治立場迥異，謝嫌常在臉書留言指責謝財旺。

蔡男與謝嫌落網後同遭警方依照槍砲與恐嚇罪嫌疑移送台南地檢署並遭檢察官聲押禁見。

警方17日晚間再逮吳姓、蔡姓2嫌，吳嫌為高雄楠梓人，負責安排洪男藏匿住所，蔡嫌為安南區土城人，專責開車載接送洪男，穿梭在沿海各職業賭場躲藏。吳、蔡2人在檢察官訊問後無保飭回。

台南市警察局長方仰寧表示，警方調查1個多月來沒有政治壓力，不會隨名嘴與政論節目起舞，全案不排除是光電圍事糾紛，已掌握作案的德製衝鋒槍由洪男取走，流竄各賭場躲避追捕，未來將跨縣市全力掃蕩南部海線的職業大賭場，斬斷洪嫌的供應鏈，並與其他單位配合抓捕槍手孔祥志。

學甲槍擊案至今共逮5嫌，開車載槍手到武聖夜市的40歲李奇漢最先遭羈押，與洪政軍共謀兼提供槍枝的46歲楊展華與在夜市喬車的郭建彰16日晚間遭羈押，蔡金郎與謝嫌17日晚間提起聲押。