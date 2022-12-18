美女主播張若妤外型氣質甜美、口條清晰流暢，累積大票觀眾支持，2019年她與交往6年男友結婚，並在今年10月公布懷孕喜訊，日前張若妤舉辦性別趴，並在FB放上多張派對照，正式揭曉小孩的性別，與老公準備迎接小公主的到來。

張若妤10月公布懷孕消息時，曾坦言過去小產帶給她揮之不去的陰影，因此自她懷孕後，經常陷入焦慮情緒，還會有照三餐孕吐等症狀，自嘲說道：「明明平時壯如牛，一懷孕什麼怪毛病都有」，所幸目前情況已漸漸穩定。本月15日，她特意舉辦性別派對，如果抽中酪梨綠氣球代表是男生，若是奶茶色則代表是女生，不過她坦言夫妻倆無論抽中什麼顏色，都會興奮到模糊、開心到尖叫。

後來，等小孩的性別揭曉，張若妤坦言很多人都希望女兒長得像媽媽，然而她心中唯一的願望，只盼望女兒能夠平安又健康。此外，張若妤也說起結婚3年終於迎來女兒的心情：「妳應該是遺傳了爸爸的出門前忘東忘西，媽媽的出門前拖拖拉拉」，甚至於「上次才會忘記帶行李又跑回去拿，摸到最後一刻才出發」。

對此，張若妤向肚裡的女兒溫情喊話：「接下來要繼續乖乖的住好住滿，明年春天見，等妳，我們愛妳」，一番話曝光後，網友們紛紛留言道賀：「幸福媽咪，寶寶健康第一，男生、女生一樣寶」、「若妤媽媽加油，寶寶也要乖乖喲」、「女兒比較會撒嬌，也較體貼」、「願妳~聖誕節充滿愛與歡笑」。