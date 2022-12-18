由中國國際經濟交流中心主辦的「2022-2023中國經濟年會」17日在北京以線上線下方式召開，多位財金高層與會。中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀表示，預計今年大陸經濟總量將超過120兆元（人民幣，下同）。中國國際經濟交流中心副理事長、前商務部副部長魏建國更在2023環球時報年會上，看好明年大陸經濟殺出重圍，GDP增速將達到8％。

根據《上海證券報》引述魏建國表示，有三條理由支撐他的判斷。第一次是大陸3年來抗擊疫情的優勢潛力將在明年集中釋放。第二，明年是「二十大」報告實施的第一年，大陸式現代化將邁出堅定的步伐，推動經濟高品質發展。特別是剛剛發佈的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，拉開明年擴內需促消費的大項目。

第三則看好高水準的對外開放將促使大陸營商環境取得新的飛躍，一個更加法治化、市場化和國際化的大陸資本市場體系將在明年初見成效。