太陽明星射手戴文布克讓全場鳳凰城球迷為了他的火力全開表現徹底瘋狂！布克18日全場34投21中，含三分球11投6中，15罰進10，攻下生涯新高58分，另有5籃板、5助攻，帶領太陽克服下半場一度落後24分頹勢，最終118比114逆轉擊敗鵜鶘。

上半場攻守失序的太陽，表現完全不像在自家主場，打完上半場，太陽46比63落後，甚至來到第3節還剩7分鐘，太陽落居69比83大幅落後，此時戴文布克開始爆發，帶領太陽打出25比6誇張攻勢追上，光在第3節，布克就摘21分。

太陽乾脆不把布克換下休息，末節繼續先發上場飆分，也讓他很快就突破原本生涯單場最高的51分，太陽順勢追平比數，甚至靠著保羅最後5分24秒的三分球超前，接著保羅又在最後1分02秒投進三分球，太陽114比109領先鵜鶘。

接著錫安威廉森強攻禁區沒進，鵜鶘只能趕緊把歐科吉送上罰球線，結果他在最後19.9秒兩罰俱中，擴大太陽領先到7分，隨後錫安威廉森雖完成三分打，布克也兩罰中1，錫安威廉森又馬上投進兩分球，但保羅兩罰中1確保太陽勝利。

太陽除了戴文布克狂轟58分演出，保羅也拿18分、8助攻與5籃板，布瑞吉斯15分，畢約波11分、6籃板；鵜鶘以錫安威廉森30分最高，麥科倫27分、8助攻，瓦蘭丘納斯12分、8籃板，馬歇爾11分，阿瓦拉多10分。