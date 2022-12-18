每日經濟新聞報導，受疫情和寒流天氣等因素影響，近期山東濟南、吉林長春、雲南昆明等多地因街頭無償捐血人數急劇下降、團體捐血活動停滯，臨床血液供應陷入緊張狀態。

其中，昆明平均每天捐血人數不足百人，「血液庫存全面告急」，並已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救。山東的A型、O型血庫存量達紅色預警狀態；江蘇12月份捐血人次和捐血量較去年下降57％和54％，血液庫存跌破最低警戒線。福建福州、山西太原也都發布血液庫存全線緊缺的通知。

為實現血液安全供應，大陸國家衛生健康委辦公廳昨（17）日發布新指引稱，感染新冠病毒（重型和危重型除外），最後一次新冠病毒核酸檢測或抗原檢測陽性結果7天後可以捐血；重型或危重型感染者，康復6個月後可以捐血。

此外，根據疫情防控政策調整，新版工作指引刪除關於密接者、次密接者以及有中高風險區旅居史者暫緩捐血有關內容。同時，新版工作指引還根據當前疫情防控措施和病毒變異情況，優化、調整捐血站相關清潔消毒措施。