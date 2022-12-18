大陸多家上市航空公司近日陸續披露11月的業務資訊，在大陸鬆綁防疫政策刺激下，三大航空公司客座率年增率均有所提升。此外，國際業務也有回暖跡象，有恢復或新增的國際航線。

中國東航表示，11月公司客座率為65.05％，較上年同期上升6.67個百分點，其中國內、國際、地區航線客座率分別較上年同期上升6.62個百分點、11.89個百分點，及10.48個百分點。

當月，中國東航恢復運營上海來往布達佩斯、昆明來往新加坡、昆明來往胡志明等國際航線。

中國國航披露，公司及所屬子公司11月平均客座率為62.1％，較上年同期上升2.8個百分點，較上月下降2.1個百分點。其中，國內航線年增4.3個百分點，月減1.6個百分點；國際航線年增3.4個百分點，月減1.6個百分點；地區航線年增12.2個百分點，月增4.2個百分點。

南方航空11月客座率為65.62％，年增2.38個百分點，其中國內、地區、國際分別較上年同期上升2.39、18.15、10.86個百分點。

大陸全國政協經濟委員會副主任寧吉喆表示，預期中國明年必將迎來旅遊業的恢復性增長熱潮。