被業界稱為「鋰王」的江西贛鋒鋰業在資本市場又有新動作。贛鋒鋰業近日公告，其擬分拆控股子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司（贛鋒鋰電）於深交所上市。

資料顯示，贛鋒鋰業被業界稱為「鋰王」，成立於2000年，其鋰礦資源遍及澳洲、阿根廷、愛爾蘭、墨西哥和中國青海、江西等地，業務貫穿資源開採、提煉加工、電池製造回收全產業鏈。

而贛鋒鋰業的贛鋒鋰電成立於2011年，產品主要包括消費類電池、聚合物小電池、動力電池、儲能系統、固態電池五大類20餘種，覆蓋毫安培時至百安時各個級別。

贛鋒鋰電旗下擁有六大核心業務，分別為主營動力電池及儲能電池的江西贛鋒鋰電科技股份有限公司；主營工業車輛動力電池系統解決方案的江蘇贛鋒動力科技有限公司；主營固態電池的浙江鋒鋰新能源科技有限公司。

主營消費電子設備聚合物電池研發的東莞贛鋒電子有限公司；主營微型電池定制化服務的新餘贛鋒電子有限公司；主營鋰電PACK製造的廣東匯創新能源有限公司。

贛鋒鋰業公告指出，根據贛鋒鋰業構築贛鋒生態迴圈的發展戰略，為促進控股子公司贛鋒鋰電的業務發展，同意啟動贛鋒鋰電在深交所分拆上市的可行性方案論證工作，並授權贛鋒鋰業及贛鋒鋰電管理層根據後者經營情況和相關法律法規適時推進分拆上市工作。

贛鋒鋰業亦披露了對贛鋒鋰電的增資擴股公告。公告稱，為支持贛鋒鋰電抓住機遇做大、做強鋰電業務，贛鋒鋰業以自有資金對其增資不超過人民幣（下同）20.9億元，並同意11名外部投資人和員工持股平台新餘鴻翔服務管理中心（有限合夥）分別向其增資不超過3.9億元和2.1億元。本次增資擴股完成後，贛鋒鋰業對贛鋒鋰電的持股比例為65.48％。

值得注意的是，公告顯示，如贛鋒鋰電未能在2025年底前成功實現IPO，上述投資人股東有權要求贛鋒鋰電實控人李良彬家族回購其所持贛鋒鋰電股份，並計6％的年息。

IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，贛鋒鋰業分拆贛鋒鋰電上市，有利於後者利用資本市場助力自身的發展壯大及實現規範透明運營。同時，這也有利於以合併報表的形式促進贛鋒鋰業的業績增長及流動性與市值的提升。