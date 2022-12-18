De Beers在耶誕節主推Enchanted Lotus系列珠寶，猶如太陽一般閃耀絢麗光芒，就像凝聚這一年來最美好時光的熱情，溫暖又令人難忘，設計靈感源自清新脫俗的蓮花，有著純潔和永恒的象徵意義，蓮花在胸前、耳際與指尖綻放盛開，風格高貴優雅。

其中Enchanted Lotus系列吊墜項鍊有多種佩戴方式，正中央的蓮花可以拆卸下來，單獨搭配隨附的細鍊佩戴。風格優雅的胸針也有多種佩戴方式，可以單獨佩戴，也可別在18K白金白鑽項鍊上，化為一條看似懸浮在層疊鑽石上的蓮花項鍊。

De Beers在佳節主打Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5000元。（De Beers提供）