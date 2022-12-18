國際天后蔡依林的UGLY BEAUTY演唱會即將在年底登場，近日她為寶格麗拍攝Serpenti系列珠寶形象大片，在鏡頭前展現妖嬌火辣身材和媚惑性感神韻，完美詮釋經典靈蛇的標誌性符碼，以超強的氣場為她演唱會助陣。
蔡依林以一身黑色短版上衣與網格裙，搭配寶格麗Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽項鍊、手環、戒指和Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽雙蛇頭戒指與腕表等，交錯疊戴，更添氣勢。
國際天后蔡依林的UGLY BEAUTY演唱會即將在年底登場，近日她為寶格麗拍攝Serpenti系列珠寶形象大片，在鏡頭前展現妖嬌火辣身材和媚惑性感神韻，完美詮釋經典靈蛇的標誌性符碼，以超強的氣場為她演唱會助陣。
蔡依林以一身黑色短版上衣與網格裙，搭配寶格麗Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽項鍊、手環、戒指和Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽雙蛇頭戒指與腕表等，交錯疊戴，更添氣勢。
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