國際天后蔡依林的UGLY BEAUTY演唱會即將在年底登場，近日她為寶格麗拍攝Serpenti系列珠寶形象大片，在鏡頭前展現妖嬌火辣身材和媚惑性感神韻，完美詮釋經典靈蛇的標誌性符碼，以超強的氣場為她演唱會助陣。

蔡依林以一身黑色短版上衣與網格裙，搭配寶格麗Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽項鍊、手環、戒指和Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽雙蛇頭戒指與腕表等，交錯疊戴，更添氣勢。

寶格麗Serpenti Viper玫瑰金鑽石戒指，44萬5000元。（BVLGARI提供）