MIKIMOTO在年終佳節推出多款珠寶作品，並邀請白石麻衣唯美詮釋珍珠含蓄內歛之美，並佩戴本季主打的Les Petales Place Vendome Roses全新珠寶，以璀璨粉紅金與鑽石詮釋輕舞飄落的玫瑰花瓣，再搭配一顆偌大的珍珠，充滿夢幻絢麗的佳節氣氛。

另一款佳節限定的雪花珠寶，熠熠生輝的鑽石雪花充滿節慶氣氛，並以一顆銀白色珍珠彼此對比映襯，讓人聯想到耶誕節滿皚皚白雪的美景，傳達無盡的喜悅。