大陸地產開發商萬科集團16日在深圳召開2022年第一次臨時股東大會，萬科董事會主席郁亮會上表示，「今天行業最需要的是信心，這幾個月下來微光正在逐步變成曙光」。他說市場修復是一個漫長溫和的過程，現在看起來比預期更加溫和。11月銷售總體看回到今年4、5月水準，12月預計比11月要增加，同時政策趨好的力道、廣度全面超出預期，房地產行業繼2003年後近20年再被看作是支柱行業。

此次萬科的臨時股東大會目的主要在審議兩項融資議案。第一是董事會申請新增不超過500億元人民幣的發行直接債務融資工具的授權；第二是申請批准配發新股，數量不超過公司已發行的A／H股數量的20％。

而這兩項議案是近期房地產政策工具的直接反映。自11月以來，大陸人行、銀保監會、證監會等多部門頻頻出手，從信貸、債券、股權方面「三箭齊發」，全面支持優質房企融資。尤其受到關注的是「第三支箭」。大陸證監會在11月28日公佈「股權融資優化五條新政」，幫助房企打通股權融資通路。