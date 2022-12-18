明年警政署俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，自元旦起一路到1月30日才結束，破天荒延長至近1個月。加上部分新增的工作項目，讓員警抱怨「春安復僻」，連日來警察相關社群網站怨氣「炸鍋」。警政署指出，治安狀況和過去不同，詐團押人取簿氣焰囂張，有必要與時俱進調整工作項目，因此新增清樓打詐等作為；另為避免執行偏誤情形，已責請各警察機關不得自行增列評比項目。

警政署表示，2023年的加強重要節日安全維護工作係因應當前治安情勢，以保護民眾安全為首要。雖仍延續往年計畫的「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸。惟鑑於近期陸續發生社會矚目的詐欺集團非法囚禁、凌虐不知情求職民眾，強迫做為人頭帳戶的人口販運案件，其泯滅人性、惡劣犯罪手法令人髮指，且受害者多屬經濟上弱勢族群，此犯罪變化與類型實為歷年所未見，須即時因應破除，安定民心。

為強力打擊詐欺、人口販運集團，警政署認為年節工作應與時俱進，契合當前治安重點所需，特別訂定偵查與預防併重的策略，調整執行項目，在偵查面著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口結合打詐、查緝吸毒場所結合安居緝毒；在預防面側重關心、關懷弱勢及急需協助民眾，藉由防詐宣導、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位等，及早發現或防範其成為詐騙案件受害者。

經統計，往年詐騙集團多半於春節前2週最為猖獗，為守護民眾及確保人民財產安全，實有提前之必要，且今年春節連續休假10日，故實施期程較去年的15日增加，調整自明年1月1日起至30日止，計30日。

警政署也指出，已要求各警察機關不得再於警政署所訂定評核項目外，自行增列項目進行績效評比，如不當增列查緝竊盜、護鈔、舉家外出服務、機動派出所等，以避免發生執行偏誤情形，如有故違經查屬實，將扣該局總成績分數。

考量警察外勤於春節連續假期返鄉團聚需要，警政署已要求各警察機關應及早規劃所屬放假事宜，俾利同仁安排行程及訂購車（機）票；另各主官(管)亦不得以績效來管控員警休假，影響同仁正常勤休。本工作期間僅回報4次執行成果，不做檢討，且為避免增加同仁負擔，春節年假10日期間均無需回報，同仁也可與家人歡度年節。

警政署說，各警察機關依轄區特性及地方需求，因地制宜推動本工作，並以「正面激勵、表彰同仁辛勞」為原則，鼓勵績優單位或表揚有優異表現員警，來激勵全體警察同仁為年節安全多盡心力。不得以懲處方式來盲目追求績效，並應適時滾動修正、調整推動工作方式，兼顧基層同仁權益。

警政署強調，本項工作以重視民眾生命與財產安全維護，同時也要兼顧警察同仁春節年假與家人團聚的心聲，公私兩宜。感謝全體警察在國人最為重視的春節年假前後，為維護治安及交通辛勤付出及奉獻努力，讓全國民眾「安全」、「平順」、「安心」的過個好年。