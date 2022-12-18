北市議員徐巧芯宣布，正式殲滅「無良公關公司」粉絲頁。（摘自徐巧芯臉書／楊亞璇台北傳真）

親綠側翼粉專「無良公關公司」選前造謠國民黨台北市議員徐巧芯等人找狗仔跟拍當時代表民進黨參選台北市長的陳時中，慘遭徐巧芯等人提吿。徐18日上午在臉書宣布，2022年12月18日正式殲滅「無良公關公司」粉絲頁。查詢無良公關粉專，發現已關閉粉專。

徐巧芯貼出「無良公關公司」的貼文截圖，無良公關寫下：「選後二十日，這次抒發不為什麼，只是告別。山水有相逢，都得走過，無論那是什麼。無論你們檢討什麼，那些對與錯都不會再回來了。因為異溫層的那些人，從未與我們分享過同樣的畫面」。

徐巧芯酸說，「不過我們的緣分還沒結束，「山水有相逢」，法院還會再見面，我會記得帶乖乖桶請你吃。請記得，你所做的事情不會因為逃避而停止被我追究的喔。」她還說「側翼掰掰其他我也會追到底」。

徐巧芯也留言附上無良公關公司的貼文連結，表示「不開放留言，沒關係，想說的、要說的，我們『上法院再講』」，但點入連結後已經看不到原始文章。

徐巧芯的貼文也引起了網友們的高度討論，他們大讚「太強大了」、「大快人心」、「消除一個蟑螂窩真的很不簡單」，同時狠酸「連告別感言都要配合文青調，看得好累」、「笑死，天氣冷回家抱棉被哭吧」。