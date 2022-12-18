【愛傳媒左化鵬專欄】台灣的地名有意思，有台北，有台南，有台東，也有台西。只是台西是偏鄉，位於雲林縣，面積小人口少，可是獨具特色，全鄉三萬多人口中，有一半以上姓「丁」，他們是阿拉伯人的後裔，被稱為「阿拉丁」。

這些阿拉丁，七八百年前，他們的祖先被稱為色目人，來到元朝當官或經商，後來留在中土，姓氏從「瞻思丁」改為丁。元末，他們為避禍，遷居福建晉江陳埭鎭。清朝乾隆年間，有一位丁蘇率領子孫，渡海來台墾荒，落腳台西，他們子孫繁衍，人丁興旺，開枝散葉，迄今已有一萬多人，因此大家都說「台西丁一半」。

台灣沒有駱駝，只有水牛，沒有荒漠，只有良田。這些阿拉丁們扛著鋤頭，吆喝著水牛，日出而作，日入而息，唄音梵唱中，他們已忘了可蘭經。以往皇帝「賜食豬肉」，他們也早已忘記牛肉的滋味，他們說的是閩南語，穿著打扮悉如漢人，不知他們中，可有人祭拜祖先亞伯拉罕。

彰化鹿港也有清真寺，也有許多人姓丁，可能和台西阿拉丁一脈相連。前兩年，台灣政壇上有兩位姓丁的家伙，行為下流，令人不齒，幸好一個是台北市人，一個是新北市人，都和台西無關。

有一則趣聞，雲林縣東勢鄉社會課長丁順益說，當年，美國九一一恐攻，電視上日以繼夜播放恐怖份子的影像，他攬鏡自照，覺得自己怎麼長得有點像，後來，他到福建祖居地晉江抄寫族譜，才恍然大悟，原來自己真的有穆斯林血統。

丁姓是多民族多源流的姓氏，名人甚多，如丁肇中（諾貝爾物理獎得主），丁守中（前台北市長候選人）。丁遠超（前連戰辦公室主任），遠超兄的先祖丁日昌（非北洋水師提督丁汝昌），擔任福建巡撫時，曾來台灣，繼續推動沈葆楨所擘畫的革新新政，對台灣貢獻良多。

姓丁的人物中，我最仰慕的還是丁春秋，這位老兄武功高強，我雖無緣識荊，但知他在西域創立了星宿派，人稱「星宿老怪」。他率弟子闖蕩江湖，他大搖大擺走在前頭，眾徒兒跟在他屁股後頭，又是絲竹，又是鐘鼓，吹吹打打，齊聲呼喝：「星宿老仙，法力無邊，攻無不克，戰無不勝」。「星宿老仙，法力無邊，神通廣大，法駕中原」。「星宿老仙，法力無邊，仙福永享，壽與天齊」。

這些話如聞仙樂，如果我是星宿老怪，說有多過癮，就有多過癮。

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