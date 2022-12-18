女星Lulu（黃路梓茵）從綜藝節目《大學生了沒》出道後，便以活潑開朗的性格深受大批觀眾喜愛，近幾年也憑著個人努力在演藝圈中表現亮眼，事業橫跨戲劇、歌唱與主持等，使人氣不斷攀升，廣告、代言從不間斷。而經常透過社群媒體與粉絲分享生活及互動的她，近日曬出多張穿搭要粉絲們猜猜哪個才是她的私服，沒想到答案曝光後引起網友熱烈討論，她也自認「搭電梯會嚇死鄰居」。

Lulu日前在個人IG上PO文，表示「來分享一下最近的穿搭集錦，除了其中一套是服裝師搭配的，其他都是我自己的私服～」她甚至開放網友們猜猜看哪一套才是她自己的私服，並透露「我平常衣櫃就是有這些浮誇的單品，好愛這些怪美的小單品」由其實手作的耳環、項鍊更是深得她的心，她更在文末特別強調「#其實私服也是差不多登台的華服」、「#每次都把一起搭電梯的鄰居嚇死」。

而照片中，只見Lulu除了穿上復古的紫藍色花卉洋裝搭配紫色厚底高跟鞋外，還有浮誇的oversize墊肩西裝外套，以及超浮誇的圓頂黑帽、寶藍色蓬裙等造型，看起來都俏皮、可愛又不失時髦感。她也在留言底下公開解答「第一套是服裝師搭配，其他都是我自己的」，了解她的粉絲們看到後，紛紛表示「最喜歡第二套！耳環和衣服顏色也太搭根本一套」、「全部都長得像你衣櫥的衣服」、「那顆心臟還是肺臟一定是自己的」、「Lulu不需要服裝師，你就是服裝師」、「結果造型師的最素」、「私服怎麼都比服裝師的更華麗」、「好喜歡看Lulu穿搭」意外引起網友熱議。