最近，大陸網上冒出一種新的不明疾病—「幻陽症」。不少網民紛紛表示自己出現此疾病的諸多「症狀」，包含總覺得自己身體哪裡不舒服如喉嚨痛、頭痛、肌肉酸痛，又或是參照網上或身邊確診親友反覆比對，對身體過度警覺與檢查，以及過度關注相關資訊動態等。

對此，上海市第十人民醫院精神心理科心理治療師徐轅虹、主治醫師王美娟給予大家解答。兩名專家均表示，「幻陽」是對未知情況的焦慮，屬於正常反應，不要一味害怕。

根據澎湃新聞引述徐轅虹指出，目前Omicron變異毒株傳播力雖然增強，但對人體機能的危害性確實是減弱，大部分感染者表現為輕症或者無症狀，因此真的「陽了」也不要有太多的心理負擔。與其思前想後，不如保持情緒穩定，更有益於恢復健康。

但如果發現「幻陽」無法通過自行調節緩解，甚至逐漸發展為「恐陽」，並對正常工作生活造成一定影響，建議及時尋求精神心理相關專業人員的幫助。