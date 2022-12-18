霸王級寒流南下全台急凍，氣象局長鄭明典貼出衛星雲圖表示，北方海面上出現雲街，小積雲排排站一直往南延伸輾壓台灣，是典型的寒潮爆發雲系。同時氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，今晚到明晨將出現第二波嚴寒低溫，下探5度。

鄭明典上午在臉書PO出台灣附近的衛星雲圖照，雲系排排站的模樣，是典型的「寒潮爆發」雲系，形成原因是冷空氣流經暖海面，小積雲排列發展隨風飄動，因此張這種排列成串的雲型稱為「雲街」。

台灣颱風論壇也在臉書表示，寒流持續發威，今天北台灣全天嚴寒，轉為乾冷，許多地方到了中午還在9到10度間徘徊。預計今天夜晚至明天清晨輻射冷卻發威，是第二波嚴寒低溫，各地低溫普遍8到9度，尤其平原空曠地區有機會降至5到6度。降雨方面，台灣颱風論壇表示，今天乾空氣接手，水氣減少中，各地陸續放晴。

氣象局表示，今年為反聖嬰年，在反聖嬰年通常容易出現較強的東北季風，影響台灣附近海域，使海水溫度更低，澎湖海域的海洋養殖漁業遭受寒害的風險潛勢升高，呼籲箱網等海水養殖產業提早做好減災措施。