人生不可能一帆風順，有些人遇到問題時會選擇逃避，但有些人會直球對決，面對並解決問題，塔羅牌老師艾菲爾老師在臉書上點名5星座，巨蟹男、射手男、處女男、 雙子男、牡羊男很容易因一件事情不想面對，而產生鴕鳥心態，讓身邊的人不知如何是好。

▍第五名：巨蟹男

巨蟹男遇到生活挫折或感情壓力時，會很慌張、手足無措，巨蟹男是有名的膽小怕事，如果可以選擇不面對壓力，他們就會盡可能的逃避。尤其當巨蟹男背著情人偷吃被抓包時，情人要他出面把問題解釋清楚，巨蟹男這種逃避問題、息事寧人的心態就會更嚴重。

▍第四名：射手男

射手男遇到生活挫折或感情壓力時，最直接的反應就是擺爛，射手男是有名糊塗蟲，如果可以選擇不面對壓力，他們就會盡可能逃避，如果事情已經蔓延到不可收拾的地步，最常用的方法就是「我忘記了」、「我真的做過這樣的事情，說過這樣的話嗎？」把問題撇得一乾二淨；尤其是當射手男背著情人偷吃被抓包時，情人要他出面把問題解釋清楚，射手男這種逃避問題、健忘的症狀就更加嚴重。

▍第三名：處女男

處女男遇到生活挫折或是感情壓力時，最直接的反應就是搞錯問題核心，依然在狀況外。處女男是有名的「縮頭龜」，他們對於自己有利的事情，絕對會記得一清二楚，但對於自己不利的事情，就立刻忘得一乾二淨或模糊帶過；例如處女男在面對舊感情或是舊情人時，不去思考是什麽原因造成兩人走向分手，只會自怨自艾，搞錯問題核心，依然處在狀況外。

▍第二名：雙子男

雙子男遇到生活挫折或感情壓力時，最直接的反應就是想辦法自圓其說。雙子男是有名的「能言善道」，這麽聰明的人，如果面對不想處理的壓力時，他們還是會選擇逃避或閃躲問題。尤其是當雙子男背著情人偷吃被抓包的時候，情人要他們出面把問題解釋清楚，雙子男會說「我們是去飯店討論公司績業」，諸如之類的藉口，會想盡辦法硬坳。

▍第一名：牡羊男

牡羊男遇到生活挫折或感情壓力後，最直接的反應就是怪罪別人丶惱羞成怒。他們是有名敢作敢當的人，但面對不想處理的問題時，牡羊男還是會選擇逃避或閃躲。尤其是當牡羊男背著情人偷吃被抓包時，牡羊男會說「我犯了全天下男人都會犯的過錯」，那個誰誰誰也有發生過類似的事情，為什麽不去揭發他，要來攻擊我，完全想逃避問題。