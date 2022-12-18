法國媒體報導全隊24人現身於最後一次練球，但是前鋒吉魯（Olivier Giroud）、後衛佛蘭（Raphael Varane）的狀況不太妙，總教練德尚（Didier Deschamps）測試一個沒有吉魯的隊型，以小圖拉姆（Marcus Thuram）來代替吉魯。36歲的吉魯在本屆表現優異，4強戰他於第65分鐘退場，現在因為膝蓋不適可能缺席決賽。

如果擔任中前鋒的吉魯無法上場，恐怕也會影響到左前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）的發揮，他們在那一路還有左後衛小賀南德茲（Theo Hernandez）。足球專家Lars Sivertsen告訴外媒《talkSPORT》說，小賀南德茲是比較重攻輕守的後衛，這個部分不巧暴露在梅西（Lionel Messi）擅長的活動範圍內。

法國若臨時變陣，可能將小圖拉姆放到左路，姆巴佩改到中前鋒，以求讓左路防守更靈活。吉魯就算能上陣，但不是在100%狀態就令人擔憂，他先前已發下豪語要粉碎梅西的美夢。

Olivier Giroud is a doubt to start in the World Cup final after suffering a knee knock in training, according to @lequipe. 👀 pic.twitter.com/N6ZUBVS7F1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 17, 2022

此次法國隊在4強賽前就有球員出現身體不適與感冒症狀，總教練德尚認為是氣候炎熱、空調吹太多，類似荷蘭隊的情況。卡達當地還有遊客疑似感染中東呼吸症候群。

中東呼吸症候群即是惡名昭彰的「MERS」，又稱為駱駝病毒，因為駱駝在全球數量不多，病毒主要存在在中東地區，尚無疫苗可防禦。至於外界呼籲「遠離駱駝」那是不可能的，卡達的皇家衛隊和騎警都是騎乘駱駝，世足賽期間還有駱駝競速比賽，那是他們文化的一部分。