第14屆信誼兒童動畫獎17日揭曉(信誼提供)

第14屆信誼兒童動畫獎昨（17）日揭曉，國北教大附小《我確診了？》及《我愛游泳》抱走兒童組2座特優大獎；加拿大導演《CANARY》打敗來自83國1234件作品，贏得專業組首獎；台灣導演洪慧珍《金方便捏》的跨媒材視覺設計表現減塑議題，獲得台灣特別獎。

教育部次長林騰蛟致詞中感謝得獎者為兒童教育付出熱情，以及信誼對兒童教育的身體力行，兒童動畫獎鼓勵創作者用新媒材為孩子說好故事。文化部次長李靜慧說，透過動畫，留下了對疫情的時代記憶。

這一屆收到作品1385件，包括專業組來自83國1127件作品，及台灣創作者作品108件、小學生作品150部。信誼基金會董事長張杏如表示，本屆作品，信誼觀察到走入「後疫情時代」，國際創作者逐漸放下對外在環境的不安，轉向自我定位及情緒覺察的關注。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，疫情持續蔓延，停課影響了兒童創作組小導演們的團隊創作，卻多了幾部在家拍攝的個人或家庭創作，動畫成為孩子全新的自我學習選項，令人欣慰。

兒童組150部作品，入圍25部都獲獎，包括2部特優、3部優選、10部佳作、10部入選獎。2部特優和3部優選，有3部與疫情息息相關。2座特優獎都由國立台北教育大學附設實驗小學團隊獲得。《我確診了？》真實描寫疫情生活，運用俯瞰、特寫手法，記錄疫情上學與確診過程變化，由4度參賽獲獎的陳恩迦和同學藍紹齊、徐笙瑋共同創作。

另一部特優作品《我愛游泳》是國北教大老師陳建廷指導，由周懿、吳定宇、蘇柏宇、陳柏方共同創作。幽默第一人稱自述游泳選手辛苦訓練過程，比賽水道透視圖、斜線營造游泳動態和速度感，令人驚艷。

3部優選獎作品，2部來自台東縣學童創作。台東縣桃源國小KIST理念公辦民營實驗小學《樹木運動會》，以黏土動畫展現布農族與自然共存的生活智慧；台東加拿國小以確診的《二條線》，聯想生活中處處可見的兩條線，驗孕棒、馬路分隔線，到快篩確診，令人莞爾。宜蘭縣北成國小鄭博睿個人作品《浩劫》探討嚴肅議題，卻結合許多有趣素材創造動態與視覺不安的效果，讓故事詮釋更有張力。

獨立動畫導演洪慧珍《金方便捏》蒐集各式生活用材，跨媒材視覺組合，演繹生活中如廁、購物、工作與用餐等的資源浪費，獲「台灣特別獎」。

加拿大導演作品《CANARY》描寫一位隨大人入礦坑的男孩，與被借來預警瓦斯外洩的金絲雀間，發展出動人情誼。故事中男孩的成長以金絲雀生命為代價，人類文明又是多少生靈犧牲所換？本作品獲專業組首獎，加拿大駐台北貿易辦事處經理Chloe Chen也特別到現場代表導演領獎。