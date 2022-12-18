啦啦隊女神林襄因甜美外型及誘人的身材，人氣水漲船高，近日在與沈玉琳主持的節目中被問及與前男友孫生「第一次」的地點，她立刻大方回應，之後在節目中林襄坦言兩人其實很少做，她也道出背後原因。

林襄在與沈玉琳共同主持的網路節目《威廉沈歡樂送》中，邀請元元與林襄雙姝換上泳裝一起泡湯，兩人先是被問及是否有和異性泡過湯時擦槍走火，接著話鋒一轉林襄被問到「你跟孫生第一次在哪裡？」一旁元元嚇到直呼「問這種，太可怕了吧？」，但林襄卻相當冷靜且大方回應「在他家」讓在場人相當驚訝。

除此之外，更被沈玉琳逼問兩人房事「你跟他認識在一起（約1年半），好像只…（比出2的手勢）」讓林襄大笑「沒有這麼低！」源源聽到後驚訝表示「太誇張了吧，為什麼？很累是嗎？」隨後，她解釋「有一種人，他面對女朋友是會害羞的」。

事實上，林襄在過去節目中有透露過，與孫生兩人房事不多的事情，當時她說，孫生的說法是「你是愛人，愛人是拿來疼的」，而同為反骨成員的琳妲也曾說過，即使孫生有女友也只想和別人做愛，「他覺得那是在懲罰，他要懲罰其他女生，可是（女朋友）是唯一，要好好愛護，所以不跟妳做愛」讓身旁的人都認為他的想法有些奇怪。