香港著名作家西西今（18日）早因心臟衰竭離世，享壽85歲。
綜合港媒報導，西西參與創立的素葉出版社在臉書表示，西西今日早上8時15分因為心臟衰竭，在醫院安詳離世，家人及朋友陪伴在側，又指西西一生精彩和愉快，而且有益和有意義，大家都會懷念她。
原名張彥的西西，1937年在上海出生，1950年代赴港，她曾任職教師，從事文學創作和研究，代表作有《我城》、《像我這樣的一個女子》、《哀悼乳房》等。
香港藝術發展局早前公布的「第16屆香港藝術發展獎」，西西獲得終身成就獎。
香港著名作家西西今（18日）早因心臟衰竭離世，享壽85歲。
綜合港媒報導，西西參與創立的素葉出版社在臉書表示，西西今日早上8時15分因為心臟衰竭，在醫院安詳離世，家人及朋友陪伴在側，又指西西一生精彩和愉快，而且有益和有意義，大家都會懷念她。
原名張彥的西西，1937年在上海出生，1950年代赴港，她曾任職教師，從事文學創作和研究，代表作有《我城》、《像我這樣的一個女子》、《哀悼乳房》等。
香港藝術發展局早前公布的「第16屆香港藝術發展獎」，西西獲得終身成就獎。
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