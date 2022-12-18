香港著名作家西西今（18日）早因心臟衰竭離世，享壽85歲。

綜合港媒報導，西西參與創立的素葉出版社在臉書表示，西西今日早上8時15分因為心臟衰竭，在醫院安詳離世，家人及朋友陪伴在側，又指西西一生精彩和愉快，而且有益和有意義，大家都會懷念她。

原名張彥的西西，1937年在上海出生，1950年代赴港，她曾任職教師，從事文學創作和研究，代表作有《我城》、《像我這樣的一個女子》、《哀悼乳房》等。

香港藝術發展局早前公布的「第16屆香港藝術發展獎」，西西獲得終身成就獎。