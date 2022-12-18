2022台北國際珠寶展16日至19日在世貿一館展出，上百家廠商、頂級珠寶設計師熱烈參與。新北學子也不缺席，推出由八年一貫珠寶金工班、國中金工設計職業試探專班、景文科大學生、金藝求精國際珠寶精品金工競賽作品，約50件參展。

新北市教育局表示，新北市為打造鶯歌藝術城，特於109學年度起推出全國首創「八年一貫珠寶金工班」，引進產官學資源，培育在地藝術產業人才。本次把握國際珠寶展機會，讓優秀學子的作品，推向國際時尚舞台，與大師們同場競技。

此外，金工專班銜接國中、高中、大學相關課程，暢通8年3個學習階段升學管道。參加專班的國中生，可於升高中特色招生專業群科甄選及技優甄審中，取得特別加分資格。另由景文科技大學教授及業師到鶯歌高職開設預修課程，凡預修專班選修成績合格者，未來升學錄取該校系時，可以抵免學分數。

東龍珠集團執行長張芳榮表示，集團與新北市合作推動金工專班，提供設備、支援業師，鼓勵學生一步一腳印，成就心中的夢想國。不只要站在巨人的肩膀，更要成為巨人，期許學子心懷遠大的意志及抱負，並且慢慢耕耘，累積專業技術，築夢踏實。

就讀鶯歌工商二年級學生劉丞家表示，讀國中時，自己便覺得金工很有趣，參加鶯歌工商開設的國中技藝班，就深深愛上了金工。之後，以技藝競賽第一名保送美工科，今年也參加金藝球精精品工藝高職組的競賽，產出了許多不錯的作品，希望未來能更上一層樓。

同校學生朱恩誼則說，就讀國中二年級時參加金工試探專班，三年級時參加技藝班，以優免進入美工科，持續進修金工技能。金工真的很好玩，自己會繼續學下去。

教育局長張明文表示，教育局持續與產業界合作，推出全國精品金工競賽、珠寶金工設計培力營、金工設計職業試探專班，培育珠寶工藝人才。鼓勵學校整合文創計畫，發展校本課程，培養專業設計人才。