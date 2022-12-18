獲得台灣良好農業規範(TGAP)的鳳梨、芒果、火龍果(已正名為紅龍果)獲得先前東京奧運委員會的食材供應認證，近期更針對升級版的TGAP PLUS提出補助，但根據農委會資料顯示，紅龍果已多年未有銷往日本的紀錄，農糧署解釋，日本政府尚未同意紅肉種紅龍果輸入，要進口一項水果銷日，至少要花10年左右的時間來談。

農糧署日前舉辦記者會，說明TGAP更進階的的台灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)具不同管理需求及驗證標準，農委會透過修訂「產銷履歷農糧產品環境補貼要點」，針對通過產銷履歷升級版驗證者，每年每公頃補貼2.5萬元，較現行產銷履歷每公頃1.5萬補助再加碼1萬元。

但無論是TGAP或TGAP PLUS，適用品項均包含火龍果，但根據農委會資料顯示，紅肉種紅龍果已多年未有銷往日本的紀錄，政府透過圖文強調能銷日遭疑「大內宣」。

農糧署長胡忠一受訪表示，獲TGAP認證的水果是為了要在東奧選手村供餐使用，去年TGAP驗證的紅龍果只有0.3公頃，並不是不能去日本，而是當時日本採購的時間已經截止，我們通過認證的時間已經超過訂貨時間，現在通過TGAP PLUS後外銷市場變得「海闊天空」，只要重視食品安全就可以過去，例如歐美等。

胡忠一指出，當時日本通過紅龍果可輸入的時候以為紅白肉的都可以，但台灣報給日本的紅龍果學名是白肉種的而不是紅肉種，雖然有和日本說明紅白的種植過程都一樣，但日本仍強調紅肉種若要通過須額外再申請，日本應該也不希望國外太多水果過去增加競爭。

胡忠一表示，台灣要申請一個水果輸往日本，平均要花10年的時間，所以到現在都只有白肉種可以過去，其他國家的市場靠跨國企業輸銷，價格也比我們低，具備比台灣還大的競爭優勢。

農委會農改場表示，台灣為東方果實蠅疫區，外銷日本紅龍果需經果心達攝氏46.5度、維持30分鐘的蒸熱檢疫處理，但經蒸熱處理後紅龍果果實鱗片會有軟化且失水萎縮現象，造成果實外觀不佳。

此外，近年來台灣在紅肉種紅龍果的品種研發與栽培技術改良有明顯進步，目前紅肉種栽培面積已超越白肉種，但受限於日本防檢疫規定，尚無法以鮮果直接外銷至日本市場。