台北市第三選區立委補選將在明年1月8日舉行投票，民進黨參選人吳怡農18日批評，國民黨參選人王鴻薇對自己只有謾罵跟抹黑，迄今未提出任何政見。對此，王鴻薇反酸，吳怡農忘記自己不久前才批評過核二、核三廠延役政見？難道要求政府開設英語補習班才是政見？

針對王鴻薇邀請辯論，吳怡農今受訪說，從選舉第一天到現在，王鴻薇對他只有謾罵跟抹黑。除此之外，國民黨也不斷對他提出人身攻擊，在這樣的環境與前提下，真的不了解接受對方辯論要求的任何意義。

他更直言，王鴻薇除罵人外，到現在還沒提出具體的政見，希望候選人對於議題有非常明確具體的討論，這也是為何自己在12月25日下午舉辦一場頭家來發問，面對選民有問必答，比謾罵抹黑的辯論有意義多了。

對此，王鴻薇受訪反問，難道吳怡農忘記他不久前才批評過核二、核三廠延役政見？為何一下子忘記了？難道讓政府開英文補習班才能算作政見？她強調，核二、核三廠延役也是她最想與吳怡農辯論的重要議題。自己絕不會提出紙上談兵或空洞的政見，之後會陸續提出相關政見，請拭目以待。

針對民進黨立委高嘉瑜以「吳怡農 一個人的武林」為題，發文稱吳怡農現在走的是她走過的路，是否印證「吳怡農一個人的江湖」的說法？王鴻薇說，吳怡農之前發新聞稿要自己澄清「一個人的江湖」，如今高嘉瑜此番話等同印證此說法，不曉得吳怡農作何感想，「團隊是不是應該要發一個新聞稿，說這不是一個人的武林？」

她也質疑，吳怡農一直指控自己人身攻擊，可是自參選以來，究竟哪一句話有人身攻擊？如果就公共政策提出疑問跟討論等同人身攻擊，請問公共政見都不需要討論？不能有意見？難道要變成一言堂？

王鴻薇指出，每當她提出辯論邀請，吳怡農始終不正面回應，反而指控別人沒有提具體政見，明明吳有回應過核二、核三廠政見。