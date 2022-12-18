民進黨在今年九合一大選慘敗，「抗中保台」牌失靈被視為原因之一。政大東亞所特聘教授王信賢認為，從民進黨因兩岸議題敗選、行政院長蘇貞昌對大陸態度強硬卻反被批評等事上，可看出風向已經開始轉了，他預言，2024年總統大選綠營會較難打抗中牌，因為屆時選民看的會是「兩岸經濟治理」能力。

港媒《中評社》16日報導，王信賢受訪時表示，九合一選舉是地方選舉，兩岸關係的相關性與影響性可能沒那麼大，但因為有俄烏戰爭的血淋淋教訓擺在眼前、所以抗中保台恐導致青年上戰場，也成了民進黨敗選因素之一。

王信賢指出，雖然選戰後期民進黨操作抗中牌，但不同於2020年大選與2021年的四大公投，效果遞減得相當厲害，他預言，雖然國家安全與統獨議題在2024大選仍是關鍵，但未來選民看的，會是兩岸經濟治理能力，綠營2024年恐難再打抗中牌。

「風向已經開始轉了。」王信賢分析，在近期台灣農漁產品被大陸禁，以及小三通復航等議題上，蘇貞昌的發言都比較強硬，但不僅沒獲得民眾認同，反而還被批評，民眾會慢慢意識到口頭上抗中是不行的，並開始質疑政府能端出什麼菜來幫助業者，以及為什麼其他國家做得到產品輸陸，台灣政府卻做不到。