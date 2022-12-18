中天綜合台韓綜《Running Man》本周日(18日)延至晚間7點播出，本集到民俗村錄影，天黑後又黑又暗，驚悚指數破表，製單還在一開始宣佈會有恐怖懲罰，讓成員心情忐忑。

在漆黑的民俗村裡，成員得尋找自己的名冊，上面會有各自的時限。膽小的劉在錫和全昭旻分在同一組，還沒行動兩人就已臉色蒼白，直呼最不喜歡這種主題，抵達鬼屋時，兩人頻頻呼喊「太恐怖」，進到漆黑的空間，被突然跳出的假人嚇到腿軟，也因他們前進的速度實在太慢，讓裝鬼的工作人員都忍不住催促他們走快一點。

(右起)哈哈和梁世燦模擬金鍾國和宋智孝親吻。(中天綜合台提供)

金鍾國和宋智孝則到民俗村內的城隍廟，看到告示牌寫著放3塊石頭、敬禮3次、吐3次口水，就能獲得好運，金鍾國也依著步驟祈求，最後真的吐出口水，讓宋智孝笑出聲來，後來金鍾國發現路旁有個箱子，打開後發現是扮鬼的工作人員就躲在裡頭，金鍾國見狀裝若無其事，宋智孝則被嚇到一路狂奔邊罵人，梁世燦和哈哈聽到他們驚嚇的聲音，竟幻想他們嚇到互相親起來，還模擬兩人親親的畫面，非常無厘頭。該集內容於本週日(12/18)晚間7點在中天綜合台播出，晚間10點中視也能收看《Running Man》。