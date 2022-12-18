高雄科技大學海洋休閒管理系61名師生17日上午到茄萣區情人碼頭進行獨木舟必修課程，一行人在折返點時卻疑因風雨變化，造成8名學生受困海上和落水，因全身溼透加上天氣寒冷各有失溫和輕傷狀況，順利救上岸送醫救治後無生命危險，對此，一名同學還原事發經過，指控教授不顧寒流來襲，在僅13、14度低溫下還強迫同學下海，要求校方及老師負起相關賠償責任。

一名自稱是當事人的女學生在Dcard發文透露，教授是在學期初就指定12月17日、12月18日兩天全體修課學生須至興達港進行獨木舟課程，但在上課前2天，她就發現周末有寒流且會下雨，於是就向助教確認，天候不佳課程是否會做其他安排，結果得到「照常上課」的回應。

原PO指出，該場域設備只有一個倉庫存放上課所需用品，現場無提供盥洗設備，僅有行動淋浴間，也沒有提供熱水及任何禦寒用品，也就是，學生們當天上岸，只能到廁所更換乾的衣物而無任何保暖物品。

昨天早上8點半左右，不少學生陸續抵達，但現場不僅下雨、颳風，氣溫也只有約13、14度，原PO推測海面上風浪也不小，正當大家猶豫要不要下去時，助教隨即向大家表示，「不用看了一樣要下去你們10點前都要弄好喔！最慢10點一定要下水喔！」並開始指揮學生搬動器材。

原PO指出，待器材都搬運完畢後同學們分為兩組，第一組先划船出去，另一組則留在港內練習翻船復位，不料第一組出發後就發生了意外，航程距離約為遊艇碼頭至興達發電廠沿岸的蚵棚，共計28位學生受困，並稱他們在划到一半時就覺得風浪變得更大且又開始飄雨，然而助教卻始終要求學生們繼續往前。

原PO指出，當她發現浪真的太大並叫大家趕緊迴轉不要往前時已經來不及了，更前面的同學都已經被浪衝進蚵棚，她自己也不例外，所有人為了避免翻落海中，緊緊抓著蚵棚的木柱，手都被割到滿布傷痕，之後才退到後方消波塊避難等待救援，這段期間，助教用IBM救援兩批同學約7、8人，但一趟來回要半小時，「將近30位同學要救到什麼時候？」

原PO說，當她抵達消波塊後，看到學弟手上拿著2支手機，於是二話不說趕緊報警求援，並打給媽媽求救，最終海巡約在15分鐘後到場救援，並在中午12點16分將全數同學救上岸。

原PO痛批，針對此事件，老師枉顧學生安全，執意讓學生下水以學生性命作為賭注而造成此結果，她除了嚴正譴責，也呼籲學校及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任，「希望大家的重視可以使該老師重新調整教學方式，而不是覺得以前可以，現在為什麼不行的爛理由，枉顧學生生命，要學生忍著寒冷低溫進行該課程！」

高科大對於這起落水事件，今天上午發出7點聲明，分別為一 興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，無浪高問題，本次的確是對天候誤判導致後續救援，授課老師的確因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

二、有關安全裝備，該門課程是 獨木舟理論與實務，因此均以寬鬆舒適服裝為主，參與課程學生均依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護機制，最後也因天候驟變而造成因雨、泡水等因素而使學生發生失溫狀況。

三、長划訓練分為兩組，第一組開始課程後，本校有同時派出1艘救生艇、1位救生員、1名教練陪同進行課程。因天候因素造成獨木舟翻覆後，第一批接回3名學生、第二批接回4名，其中部分因風雨因素在訓練過程中落水、部分學生自行爬上折返點等待救援時浸水、部分是返回基地上岸前落水，因昨日天候，的確造成多數學生濕透，且有8名同學失溫送醫緊急處置。學校同步啟動校安機制，由校安中心、系主任、及相關同仁，趕赴現場處理，並親赴醫院協助後續處理，協助學生返家休養事宜。

四、由於海況，當下學生四散，現場不斷持續連繫各點學生，回到基地做人數清點，中間救援時間緊迫，陸續進行各項聯繫，老師同學都在同步進行各類聯繫，因此通報消防時間點有時間上的落差。

五、現場並未要求學生18日回到現場拖船，有針對第二組課程做討論，決定取消後面（18日）課程。有關提到船隻後續處理是要請教練來做，使學生誤解以為要學生回來拖船。

六、目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。

七、後續校內會做整體課程的檢討與追蹤。並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。