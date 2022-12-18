民眾黨新竹市長當選人高虹安，因涉詐領助理費等案件，被檢方列為貪汙罪偵字案被告，並在日前以60萬元交保。對此，民進黨立委高嘉瑜提到，自己都對助理很客氣，因為在立法院工作壓力很大，助理來來去去，根本不知道會不會哪天在外面，反過來對立委們做出一些事情，因此第一時間知悉此案件時，其實非常難以想像。

高嘉瑜、資深媒體人黃暐瀚及國民黨台北市前議員羅智強，日前在網路節目《全民平評理》針對高虹安交保一事進行討論，高嘉瑜認為此事其實相當單純，第1就是有沒有公積金，第2就是自願還是被強迫，因此檢方要辦只要針對這2點。

「我認為證據都很明確了，沒有所謂需要羈押，防止串供的必要！」高嘉瑜指出，此案並非突然爆出，而是從選舉期間開始討論了快1個月，相關證據檢方應該都已掌握，而各界關注討論，檢方若沒動作也很奇怪，因此在目前的時間點間出手，既不會影響到先前的選舉，也不會影響到即將到來的就職。

主持人平秀琳追問，民進黨群組內部，有多少人認為高虹安會被收押？高嘉瑜則說，自己有加入的黨團立委群組，其實根本沒討論這件事情，「因為你知道大家有很多群組，我都沒有被加入，我自己的群組是沒有討論過」。

此外，高嘉瑜透露聽到此案件時，第一時間其實非常難以想像！她解釋，自己對助理又客氣又小心翼翼，因為立法院工作壓力很大，助理的離職率很高，沒有人知道會不會有哪位助理，離開後反過來做一些什麼事情，「誰知道他會去外面講什麼，所以你做的事情都會攤在陽光下，不可能在辦公室做這種事。」